Uomo siede sui binari della stazione ferroviaria di Bisceglie per impedire partenza del suo aggressore

Momenti di tensione oggi pomeriggio alla stazione ferroviaria di Bisceglie con un uomo seduto sui binari che ha impedito la partenza di un treno.

Il fatto è acceduto alle ore 17.30 circa quando due giovani di circa 20 anni sono stati protagonisti di una accesa lite con uno dei due che dopo averi riportato una ferita si è seduto sul binario per impedire la partenza del treno dove si era rifugiato l’altro ragazzo.

Sul posto sono intervenuti di Carabinieri per prendere in consegna i due, mentre il traffico ferroviario è stato bloccato per una trentina di minuti.