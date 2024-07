Incendio su via Giovanni Bovio, a fuoco materiale di ex mobilificio in fase di dismissione

Alle ore 11 di questa mattina, lunedì 8 luglio, si è sviluppato un incendio in via Giovanni Bovio, nelle pertinenze dello stabile che fino a qualche mese fa ospitava l’outlet di Mobilificio Valente, oggi in fase di dismissione a seguito del trasferimento dell’attività. Ad aver preso fuoco sono stati proprio alcuni dei materiali accumulatisi nelle fase di smantellamento dell’edificio che ospitava l’attività commerciale. Il rogo ha determinato lo sviluppo di fiamme importanti, tanto da richiedere l’intervento di due autovetture e una camionetta dei Vigili del Fuoco di Barletta. Le fiamme si sono sviluppate all’interno del cortile, coinvolgendo anche parte dell’edificio, ma non hanno lambito la strada. La situazione è attualmente sotto controllo. Sul posto anche un’ambulanza in servizio 118 per soccorrere un operaio dedito allo smontaggio del materiale, che sarebbe rimasto, secondo le prime indiscrezioni, lievemente intossicato dai fumi. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale.

Tagged incendio