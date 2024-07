Acquascooter violano spazi marittimi, elevate 10 sanzioni a Bisceglie

Nell’ambito dell’Operazione estiva “Mare e Laghi Sicuri 2024”, nel fine settimana la Guardia Costiera di Barletta, coadiuvata dai militari degli Uffici Locali Marittimi di Trani e Bisceglie, ha condotto una complessa operazione di controllo del traffico diportistico che ha permesso di individuare nelle acque prospicienti il litorale del Comune di Bisceglie, svariati acquascooter ed unità da diporto ancorati in zone vietate o condotti in violazione delle norme che disciplinano gli spazi marittimi e la loro fruizione durante il periodo estivo.

L’intervento, svoltosi sotto la supervisione della Sala Operativa della Direzione Marittima di Bari con l’impiego di dipendenti mezzi navali e pattuglie terrestri, è stato mirato alla verifica del rispetto delle normative di settore previste per tale tipologia di attività ricreativa.

Sono state elevate 10 sanzioni a carico dei diportisti, per un totale di 2700 euro, resisi responsabili delle condotte non autorizzate dalla normativa vigente. Contestualmente sono stati effettuati anche interventi in favore di alcuni bagnanti colti da malore, in concerto con il servizio di Idromoto 118, di recente avvio. Resta alta l’attenzione da parte dei militari della Guardia Costiera di Barletta a beneficio della sicurezza in mare e della fruizione degli spazi turistico-ricreativi lungo il nostro litorale, raccomandando sempre la necessaria attenzione ed il rispetto delle regole in spiaggia ed in mare.