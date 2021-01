Scontro tra due auto in via sant’Andrea, due i feriti in ospedale

Un incidente stradale si è verificato questa sera, 8 gennaio, in via sant’Andrea all’altezza dell’imbocco stradale che porta alla statale 16 bis: Bisceglie Centro. Il fatto è avvenuto attorno alle 20.30 quando una Ford C Max che procedeva in direzione Bisceglie con a bordo un 24enne biscegliese alla guida ed una sua coetanea, si è scontrata con una Citroen C3 guidata da un 50enne molfettese che procedeva nel senso opposto. Ad avere la peggio è stato il 24enne alla guida della C Max, trasportato in ambulanza all’ospedale di Andria con probabili fratture. Ferito anche l’uomo alla guida della C3, trasportato anch’esso in ambulanza all’ospedale di Molfetta, lamentava dolori agli arti inferiori. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale per ricostruire la dinamiche dell’incidente e provvedere a chiudere la strada con il supporto di una pattuglia dei Carabinieri.