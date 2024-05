Incendio al molo del porto di Bisceglie, a fuoco materiale per la pesca / VIDEO

Un incendio si è verificato questa mattina, martedì 28 maggio, al porto di Bisceglie nei pressi del faro.

Alle ore 9.30 è giunta la segnalazione da parte della Guardia Costiera con conseguente arrivo sul posto del Vigili del fuoco di Molfetta che hanno poi sedato le fiamme. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Locale di Bisceglie.

Secondo le prime indagini a prendere fuoco sarebbero stati scarti cordame e mteriale per la pesca a cui potrebbe essere stato dato fuoco in maniera dolosa. Adesso sarà la Guardia Costiera, sua la competenza in quell’area, ad avviare le indagini con il supporto delle telecamere presenti per ricostruire quanto accaduto.