Scontro tra auto su via della Libertà: due donne in ospedale

Attorno alle ore 8.45 di questa mattina, mercoledì 20 luglio, si è verificato un incidente all’incrocio tra via della Libertà e Carrara Salsello.

Lo scontro è avvenuto tra una Lancia Ypsilon, con a bordo due donne, che percorreva Carrara Salsello per immettersi su via della Libertà e una Lancia Musa guidata da una donna che procedeva su via della Libertà, direzione centro abitato.

Ad avere la peggio la passeggera della Lancia Ypsilon, una signora di 83 anni, e la guidatrice della Lancia Musa, una biscegliese di 68 anni. Le due donne sono state soccorse da un’ambulanza in servizio 118 e trasportate in ospedale a Bisceglie per accertamenti. Fortunatamente solo grande spavento, invece, per la donna alla guida della Lancia Ypsilon. Sul posto sono prontamente intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso.

Quello tra Carrara Salsello e via della Libertà è indubbiamente uno degl incroci dove avvengono il maggior numero di incidenti in città.