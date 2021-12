Salva una signora da principio di incendio in casa: il sindaco ringrazia giovane biscegliese

Mimmo è il nome del giovane biscegliese che martedì scorso ha soccorso un’anziana signora da un incendio che stava per svilupparsi nella sua abitazione in via Curtopassi, nel centro cittadino. Dopo aver sentito le grida di aiuto e dopo aver notato le fiamme che uscivano da una finestra al primo piano, il ragazzo si è arrampicato riuscendo a salire sul balcone.

Grazie all’aiuto di un altro amico, si è fatto passare un estintore e ha spento le fiamme, mettendo in sicurezza l’anziana signora ed evitando rischi per l’intero stabile.

La storia è stata raccontata dal sindaco Angelantonio Angarano sulla sua pagina social. Il primo cittadino ha fatto visita al giovane macellaio per ringraziarlo personalmente ed esprimere la propria gratitudine. “Il suo è un gesto coraggioso e nobile che merita il plauso di tutta la comunità”, scrive Angarano.