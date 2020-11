Salgono ancora i casi di positività a Bisceglie, negativi gli agenti della Polizia Locale

I cittadini positivi a Bisceglie salgono a 92 unità, mentre le persone in quarantena domiciliare a fini preventivi sono 184. Lo annuncia il sindaco Angelantonio Angarano nel consueto bollettino social sull’andamento dell’emergenza in città. La buona notizia è che invece tutti gli agenti di Polizia Locale sono risultati negativi. Gli unici due vigili che erano risultati positivi al test rapido si sono sottoposti a tampone molecolare che ha dato esito negativo. Altra buona notizia è la negativizzazione di tre delle cinque suore di Villa Giulia che erano risultate positive. Attendiamo domani l’esito dei tamponi al personale dell’Ufficio Tecnico Comunale.

“Anche nella giornata odierna, come ieri, al cimitero la situazione è stata sotto controllo, con un affluenza regolare, anche grazie all’organizzazione che avevamo predisposto e al presidio di forze dell’ordine, guardie giurate e volontari di Protezione Civile in sinergia con ConfCommercio”, scrive il primo cittadino. “A tutti coloro che stanno dando il loro apporto va il nostro ringraziamento. Fondamentale è stata la collaborazione dei visitatori e di chi ha scelto di non recarsi al Camposanto nei giorni di maggiore affluenza. Per questo vi ringrazio e vi invito a continuare così anche domani. L’orario continuato dalle 7.30 alle 17 rimarrà in vigore fino al 4 novembre, con la contestuale sospensione delle sante messe alla cappella del Camposanto. Ancora una volta vi esorto a rispettare le regole, innanzitutto mascherina e distanziamento. Osservando questi semplici accorgimenti opponiamo già tutti insieme un valido contrasto alla diffusione del virus. Comportiamoci responsabilmente per tutelare la nostra salute e quella delle persone a cui vogliamo bene”.