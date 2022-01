Report vaccini: il 32% ha ricevuto la terza dose nella provincia Bat

Partite da ieri le prenotazioni del vaccino anticovid su lapugliativaccina.regione.puglia.it e nelle farmacie e con il numero verde per la fascia pediatrica 5-11 anni. Circa 2.000 le prenotazioni registrate finora, con aggiornamenti ancora in corso.

Sono 2728 i bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino contro il Covid-19, pari all’11% degli aventi diritto.

In 313.297, pari al 91%, hanno ricevuto la prima dose su tutto il Territorio Bat, in 287.036 pari all’83% hanno ricevuto la seconda dose. In 110.724, pari al 32%, hanno ricevuto la terza dose.