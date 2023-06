Operazione di soccorso per imbarcazione in difficoltà al largo di Bisceglie, in salvo 81enne

Nel weekend appena trascorso, si è registrata un’importante attività di soccorso da parte della Capitaneria di Porto di Barletta nei confronti di un’imbarcazione da diporto in difficoltà ad una notevole distanza dalla costa. Nel pomeriggio di sabato giungeva, infatti, alla Sala Operativa di Barletta, per il tramite della Stazione Radio Costiera “Bari Radio”, la richiesta di soccorso lanciata da un diportista a bordo della sua unità, un’imbarcazione da diporto a motore della lunghezza di 13 mt circa, con a bordo una persona di origini bresciane e dell’età di 81 anni, in buone condizioni di salute.

L’unità si trovava a circa 34 Miglia (70 Km) al largo del porto di Bisceglie, con avaria all’impianto di timoneria ed infiltrazioni d’acqua in sala macchine. Immediatamente la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Barletta dirottava sul punto, la M/N “PACIFIC INNOVATION” che era in transito in quella zona e disponeva l’immediata uscita in mare della dipendente M/V CP 845, che alle 18:30 circa mollava gli ormeggi per dirigere sul posto. Nonostante le condizioni meteo marine non particolarmente favorevoli, con mare mosso e vento forte, la motovedetta SAR riusciva a raggiungere e ad affiancare l’unità in difficoltà alle ore 20:30 circa.

Grazie alla preparazione professionale dell’equipaggio, addestrato per operare in simili condizioni, si procedeva, non senza difficoltà, alle operazioni notturne di trasbordo del naufrago a bordo della M/V CP 845, in evidente stato di panico e agitazione, ma in generali discrete condizioni di salute.

La motovedetta dirigeva per il rientro in porto a Barletta, dove giungeva in nottata con il naufrago. Seguivano le operazioni di ricerca e recupero dell’unità alla deriva che – nonostante le ricerche protrattesi per tutta la giornata di domenica con esito negativo – veniva rintracciata questa mattina a circa 6 miglia dal porto di Monopoli da parte di un peschereccio transitante in zona e sono attualmente in corso le operazioni di recupero e rimorchio verso il porto.