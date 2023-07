Incendio ad un immobile nel centro storico di Bisceglie

Un incendio si è sviluppato stamane, 3 luglio, nel centro storico di Bisceglie nei pressi di via Nazario Sauro.

Secondo le prime informazioni le fiamme si sarebbero propagate attorno alle ore 6.00 in un immobile nei pressi del porto turistico. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco di Barletta con l’area interessata messa in sicurezza per sedare le fiamme. Presenta anche una pattuglia dei Carabinieri. Non sono segnalati feriti.