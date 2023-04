Guardia giurata in servizio al poliambulatorio “Don Pierino Arcieri” vittima di aggressione

Una guardia giurata in servizio al poliambulatorio “Don Pierino Arcieri” di Bisceglie, a pochi passi dall’ospedale “Vittorio Emanuele II”, è stata vittima di un’aggressione verbale e di spintoni da parte di un utente. Il fatto è avvenuto lo scorso 30 marzo. Lo ha rivelato, in una nota, l’organizzazione sindacale Filcams Cgil Bat.

«Il lavoratore, mente stava regolando gli accessi ad un ufficio del poliambulatorio, è stato avvicinato da una persona che gli ha chiesto delle spiegazioni. Il vigilante ha cercato di aiutarlo andando a prendere informazioni per suo conto ma, dopo alcuni minuti, l’utente ha preteso di entrare e così la guardia giurata – un nostro iscritto – gli ha spiegato che avrebbe dovuto attendere il suo turno» ha raccontato Tina Prasti, segretario generale Filcams Cgil Bat. «A quel punto l’uomo ha cominciato ad alzare la voce e al tentativo, da parte della guardia giurata, di fargli comprendere in modo educato che si stava sbagliando, l’utente ha cominciato ad attaccare verbalmente il lavoratore con offese fino a spintonarlo. Tutto davanti all’incredulità dei presenti» ha aggiunto.

«Solidarietà e vicinanza vanno alla guardia giurata coinvolta in questo episodio che è l’ennesimo che registriamo e conferma, ancora una volta, i rischi che questi lavoratori vivono, che si tratti di piantonamenti e controlli o di trasporto di portavalori. Qualsiasi sia la loro mansione, sono sempre in prima linea per tutelare la collettività e, nel caso dei presidi ospedalieri, sono chiamati a proteggere altri lavoratori mentre svolgono le loro funzioni, come per esempio gli operatori sanitari. Ma alla loro sicurezza chi pensa? Ora basta: siamo davvero stanchi, è necessario che si aumenti l’attenzione e l’impegno in termini di sicurezza, per tutelare e proteggere anche questi lavoratori» ha concluso Prasti.