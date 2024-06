Rubato mezzo con pedana per disabilità, “Come se ci avessero tolto di nuovo le gambe”

Il furto di un mezzo avvenuto nel pomeriggio di ieri, 5 giugno, ha caratterizzato le ultime ore nella comunità biscegliese.

Si tratta di un Fiat Doblò di colore bianco con pedana per disabilità che consentiva ad un 16enne biscegliese di potersi muovere e che ieri, tra le ore 16:00 e le 17:30 è stato rubato nel territorio di Molfetta mentre il ragazzo di sottoponeva da una radiografica.

“Quest’auto è indispensabile per Luca. Senza di quella è come se ci avessero tolto di nuovo le gambe – racconta la mamma attraverso un post su Facebook –. Chiedo a tutti se doveste avere informazioni, contattami in privato o chiamate i Carabinieri in modo da poterla ritrovare. Non voglio offendere nessuno, ma chiedo a chi l’ha rubata, per favore fate in modo di farcela ritrovare. Grazie”. Un messaggio che non ha lasciato indifferente la comunità biscegliese che ha cominciato a far circolare l’appello della donna la speranza che la storia abbia un lieto fine.

L’augurio è che gli autori di tale gesto possano mettersi una mano sulla coscienza e che il mezzo possa tornare nelle mani dei proprietari permettendo a Luca di potersi spostare serenamente per le sue attività.