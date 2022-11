Formaggi privi di etichettatura sequestrati dai NAS ad un caseificio di Bisceglie / VIDEO

Nell’ambito di servizi condotti in campo nazionale, a seguito dei casi di intossicazione da Listeria connessi con il consumo di alimenti crudi o a ridotta cottura, i Carabinieri del NAS di Bari hanno svolto attività ispettive nei settori della produzione e lavorazione di prodotti caseari, carnei, ittici ed esercizi di somministrazione anche in una attività di Bisceglie.

Nel complesso, nelle provincie di Bari e Bat, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 2 tonnellate e 572 chili di alimenti vari, pari ad un valore di 109.200 euro, mentre 9 titolari di strutture sono stati segnalati alle autorità sanitarie. In totale sono state comminate 13 sanzioni amministrative per un valore di 13.500 euro. In particolare, presso un’industria di lavorazione carni di Palo del Colle (BA), i militari hanno proceduto al sequestro di circa 1.800 kg di carne suina e bovina, mentre presso un’azienda ittica di Bari ed un caseificio di Bisceglie hanno sequestrato rispettivamente 100 chili di gamberi rosa e più di 110 kg. di formaggi, tutti privi di etichettatura e di indicazioni utili a garantirne la tracciabilità, requisito indispensabile previsto dalle normative per documentarne la provenienza in caso di contaminazione.

Nel corso dei controlli, si è proceduto anche al prelievo di campioni di alimenti, che sono stati inviati ai laboratori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata – Sezione di Putignano.