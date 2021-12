Coronavirus Puglia: risale a quota 362 il numero di nuovi casi positivi con 4 decessi

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi martedì 7 dicembre 2021 in Puglia, sono stati registrati 22.931 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 362 casi positivi: 61 provincia di Bari, 43 nella Bat, 21 in provincia di Brindisi, 73 in provincia di Foggia, 74 in provincia di Lecce, 89 in provincia di Taranto. Residenti fuori regione: 1; provincia di definizione: 0.

Sono stati registrati 4 decessi. Sono 136 le persone ricoverate nei reparti ordinari e 17 quelle ricoverate in terapia intensiva.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 4.927.736 test. I pazienti guariti sono 269.980 e gli attualmente positivi 4.629. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 281.513, così suddivisi: