Controllo straordinario alla “movida”, Carabinieri in azione anche a Bisceglie

Intensificati a Trani e Bisceglie nello scorso fine settimana i controlli alla “movida” da parte dei Carabinieri della Compagnia di Trani, che hanno messo in atto un servizio straordinario, in considerazione del consistente flusso di persone che si riversa nel fine settimana, soprattutto nelle ore serali e notturne del sabato.

I Militari della Stazione di Trani e della Tenenza di Bisceglie, infatti, con la collaborazione della pattuglia della Polizia Locale di Trani, hanno effettuato un servizio coordinato straordinario, con lo scopo di garantire la sicurezza pubblica impiegando 8 Militari con 4 mezzi, le cui forze si sono andate ad aggiungere a quelle dell’ordinario servizio di pronto intervento sul territorio della Sezione Radiomobile della stessa Compagnia garantendo una totale copertura delle aree maggiormente affollate e delle fasce orarie più sensibili.

In particolare le pattuglie impiegate hanno complessivamente proceduto all’identificazione di 73 persone, ma si sono concentrate anche sul controllo alla circolazione stradale, controllando 42 autoveicoli ed elevando una sanzione al codice della strada per mancato rinnovo della revisione dei veicolo. Sono state infine segnalati all’Autorità ammnistrativa 2 assuntori di sostanze stupefacenti, trovati, a seguito di perquisizione, in possesso di grammi 2 di droga per uso personale del tipo marijuana.