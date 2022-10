Controlli Carabinieri a Trani e Bisceglie, 103 veicoli fermati, 4 persone segnalate con stupefacenti

Nel fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Trani hanno messo in atto diversi servizi sui territori di Trani e Bisceglie.

I militari hanno sorvegliato le zone più frequentate delle due cittadine costiere, concentrandosi maggiormente sui locali notturni. I controlli sono stati operati dai Carabinieri della Stazione di Trani e della Tenenza di Bisceglie con il supporto dei militari dell’XI Reggimento Carabinieri “Puglia”.

Complessivamente 29 militari impiegati con 14 mezzi, oltre la costante presenza assicurata per il servizio di pronto intervento dalla Sezione Radiomobile della stessa Compagnia.

Le pattuglie impiegate hanno complessivamente proceduto all’identificazione di 190 persone, dedicando particolare attenzione anche alla circolazione stradale, con il controllo di 103 autoveicoli ed elevando 9 sanzioni al codice della strada, di cui 2 per mancato rinnovo della revisione dei veicolo, 3 per veicolo privo di copertura assicurativa e 1 per mancanza di documenti al seguito, procedendo di conseguenza a tre sequestri amministrativi di veicoli.

Sono stati inoltre segnalati all’Autorità ammnistrativa 4 assuntori di sostanze stupefacenti, trovati in possesso di hashish e marijuana, giudicata per uso personale.