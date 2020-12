Completata distribuzione vaccini nelle Asl pugliesi, al via Fase 1 della somministrazione / VIDEO

“Sono arrivate in Puglia le prime 30.420 dosi di vaccino anti covid, e sono state già state distribuite negli 11 hub dislocati su tutto il territorio regionale”. Lo comunica l’assessore alla sanità Pier Luigi Lopalco.

“La macchina organizzativa sta procedendo senza sosta – prosegue Lopalco – I vaccini sono stati presi in consegna e stoccati, garantendo la catena del freddo, dal personale delle farmacie ospedaliere. Questi luoghi sono sorvegliati dalle forze dell’ordine, che ringrazio per il grande lavoro di squadra che stanno realizzando insieme a tutto il personale sanitario. La conservazione dei vaccini avviene all’interno di ultra freezer a – 80 gradi. Domani, 31 dicembre, partirà in tutte le province pugliesi la Fase 1 della campagna vaccinale”.

Sono due le confezioni di vaccino consegnate alla Asl Bat: i flaconi sono stati conservati presso l’Unità operativa di Medicina Trasfusionale in un frigorifero dedicato e che raggiunge una temperatura di -80 gradi. Già domani mattina sarà avviata la campagna di vaccinazione sugli operatori sanitari dell’Ospedale Dimiccoli di Barletta e sarà completata la vaccinazione degli operatori sanitari e degli ospiti dell’Opera Don Uva di Bisceglie. Prima dell’utilizzo i flaconi saranno portati a una temperatura tra i 2 e gli 8 gradi per poter essere correttamente somministrati. La vaccinazione prevede un secondo richiamo da effettuare entro 21 giorni.

