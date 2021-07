Carabinieri sventano due tentativi di furto negli ultimi giorni a Bisceglie, arrestati due andriesi

Sono D.P. e S.F rispettivamente di 38 e 35 anni, entrambi di Andria, gli uomini arrestati a Bisceglie dai Carabinieri della Tenenza di Bisceglie perché tentavano di rubare uno scooter.

I militari, così come dai servizi predisposti nella zona adiacente il litorale biscegliese, nel fine settimana particolarmente gremito di turisti, sono intervenuti rapidamente a seguito di una segnalazione anonima pervenuta al 112, in cui veniva riferita la presenza di due soggetti sospetti ad armeggiare su alcune auto e scooter parcheggiati sul lungomare in zona Salsello.

Giunta sul luogo, l’autoradio della Tenenza Carabinieri di Bisceglie, al fine di eludere eventuali “pali”, ha imboccato la via per un brevissimo tratto in contromano. La manovra dei militari ha permesso di cogliere sul fatto i due malviventi, intenti ad impossessarsi di uno scooter Piaggio Liberty lì parcheggiato. Uno dei due ladri veniva bloccato sul posto, mentre il complice nonostante il tentativo di fuggire, veniva rintracciato dal personale operante nelle immediate vicinanze, grazie anche alla collaborazione dei cittadini che con senso civico ne segnalavano la presenza. Il motoveicolo è stato restituito al proprietario, mentre gli arrestati sono stati tradotti presso le loro abitazioni ad Andria, così come disposto dal P.M. di turno della Procura, arresto susseguentemente convalidato dal competente Gip del Tribunale di Trani.

Solo alcuni giorni prima, il personale della Tenenza della città del Dolmen, aveva sventato un furto di un’autovettura che i malviventi avevano poco prima caricato su un camion telato in via Imbriani in direzione Molfetta. In quella circostanza, i militari, per evitare la fuga del mezzo, avevano bloccato la strada ponendosi di traverso sulla carreggiata con la loro auto. Nonostante tutto i malviventi tentavano di speronare l’auto dei Carabinieri, azione di forza alla quale rinunciavano successivamente, lanciandosi dal veicolo in marcia e lasciandolo andare a sbattete su un muro di cinta. Il camion rubato in un secondo momento ha cominciato a scendere senza controllo, determinante l’intervento degli stessi carabinieri.