Bisceglie calcio: altri sei positivi al Covid, i casi salgono a 17

Aumenta sempre piu’ il numero dei positivi nel gruppo squadra del Bisceglie calcio, che oggi pomeriggio, domenica 8 novembre, sarebbe dovuto scendere in campo nel derby pugliese contro il Monopoli e valevole per la nona giornata d’andata del campionato serie C girone C.

Il sodalizio nerazzurro stellato comunica che i controlli anti Covid-19, tenutisi nella giornata di sabato 7 novembre, hanno rilevato la positività di altri sei componenti del gruppo squadra. Come da prassi, i positivi sono stati collocati in isolamento fiduciario.

Allo stato attuale, è in forte dubbio anche il match contro il Catania in programma giovedì 12 novembre alle ore 17.30 al “Massimino” e valevole per il decimo turno del terzo campionato nazionale.