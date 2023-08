Barista biscegliese muore mentre era al lavoro all’aeroporto di Bari

Una morte improvvisa ha caratterizzato la giornata di ieri all’aeroporto di Bari dove ha perso la vita il 43enne biscegliese Roberto Rigante.

Il fatto è accaduto mentre Rigante era in servizio come barista quando colto da un malore è morto poco dopo mentre si trovava ancora dietro il bancone del bar. Vani i tentativi di rianimarlo da parte di alcuni medici presenti in zona cosi come l’utilizzo del defibrillatore, per Roberto Rigante non c’è stato nulla da fare.