Azienda ittica comunica ripresa produzione tonno decongelato dopo ritiro del Ministero

Lo scorso giugno il Ministero della Salute aveva ritirato un lotto di “tranci di tonno a pinne gialle decongelati con acqua aggiunta”, prodotto dall’azienda Ittica Zu Pietro Srl con sede dello stabilimento a Bisceglie (LEGGI QUI). Adesso l’azienda comunica la ripresa delle attività di produzione di tonno e pesce spada decongelati, e più in generale di prodotti ittici lavorati, facendo riferimento al provvedimento della Regione Puglia prot. di uscita n°AOO_082 /3349 del 28.06.2021.

“Nel corso degli innumerevoli audit di follow-up correlati all’allerta gestita nel mese di giugno – si legge nel comunicato stampa diramato dall’azienda pugliese – le autorità di controllo territorialmente competenti hanno confermato il più ampio soddisfacimento dei requisiti tecnici e legali previsti, a fronte della normativa cogente, per la realizzazione dei suddetti prodotti. A tutela dell’immagine aziendale e dell’elevato standard qualitativo da sempre offerto, continueremo, peraltro, a porre in essere ogni azione volta ad appurare l’assoluta estraneità agli episodi di intossicazione segnalati nello scorso mese di maggio nonché a collaborare con le autorità competenti per l’identificazione delle cause e delle responsabilità degli stessi, essendosi analiticamente appurato che nessun addebito, diretto od indiretto, può essere ascritto alla nostra azienda”.