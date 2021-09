Auto contro albero in via della Libertà, tre feriti trasportati in ospedale

Un incidente è avvenuto nella notte tra sabato 25 e domenica 26 settembre in via della Libertà a Bisceglie. Protagonista un’auto con a bordo tre persone, due ragazzi ed una ragazza, tutti di circa 20 anni, che alle ore 3 percorrendo via della Libertà hanno terminato il loro tragitto andando fuori strada sbattendo contro un albero. Tutti e tre i ragazzi a bordo dell’auto sono rimasti feriti, il più grave, un maschio, è stato trasferito al Policlinico di Bari. Il secondo ferito è stato trasportato all’ospedale Bonomo di Andria, mentre la ragazza è stata trasportata all’ospedale Dimiccioli di Barletta. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.