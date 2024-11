Esame Polimnia per il Bisceglie, match d’alta quota per l’Unione

Nuovamente tempo di campionato per Bisceglie e Unione che, domenica 10 novembre, scenderanno in campo per disputare la quattordicesima giornata della Premier League regionale.

I nerazzurri saranno di scena al “Superga” di Mola di Bari per affrontare la vice capolista Polimnia. L’intento dei nerazzurri è quello di dare continuità al successo casalingo contro il Brilla Campi e tornare a conquistare punti lontano dal proprio domicilio. Sinora lo score in trasferta del Bisceglie è molto magro ( un pareggio e cinque sconfitte). Di fronte un Polimnia reduce dal ko di misura contro la capolista Barletta e vogliosa di riscatto per proseguire la striscia positiva casalinga che dura da quattro gare. Nell’ultimo precedente i nerazzurri vinsero per 2-0 grazie alle marcature di Bonicelli e Pignataro. Non saranno dell’incontro Di Fulvio per il Bisceglie e Lanzone per il Polimnia appiedati per un turno dal Giudice Sportivo. La gara sarà diretta da Daniele Piciucco di Campobasso affiancato da Alberto Loconte di Bari e Leonello Biagi di Taranto. Fischio d’inizio ore 16.00.

Proseguire la striscia positiva di risultato. E’ questo l’obiettivo dell’Unione Calcio che al “Di Liddo” ospiterà il Novoli con fischio d’inizio alle ore 14.30. Un match d’alta quota ed aperto ad ogni risultato considerando la posizione in classifica occupata dalle due compagini. Sia i biscegliesi che il Novoli occupano la sesta posizione in graduatoria con 20 punti ad una lunghezza dalla quinta piazza e a tre dal gradino più basso del podio. Mister Monopoli dovrà fare a meno dello squalificato Binetti. Dirigerà l’incontro Giuseppe Pellecchia di Bari coadiuvato da Giuseppe Colapinto di Molfetta e Roberto Prigigallo di Bari.

Foto: Marcello Papagni