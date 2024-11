Trasferta lucana per la Diaz, derby della BAT per il Cinco, Nettuno in casa

Nuovo turno di campionato per le tre portacolori biscegliesi che scenderanno in campo sabato 9 Novembre. La Diaz va a caccia del quinto risultato utile nel match contro il Ferrandina valevole per il quinto incontro del torneo cadetto girone G. Sulla carta i biscegliesi sono i favoriti considerando il distacco in classifica con la compagine locale che attualmente è a quota 0 punti. Si tratta della prima assoluta tra le due squadre. La gara, in programma al “Pala Sport” di Ferrandina alle ore 16.00, sarà diretta da Maria Teresa Cassano di Policoro affiancata da Aronne Benetti di Vicenza. Crono: Massimo Petroccelli di Policoro. Derby della sesta provincia per il Cinco alla ricerca del riscatto contro il Grimal Team Barletta nel nono turno della massima competizione regionale. I nerazzurri cercano punti dopo il ko di Grottaglie con il Futsal San Martino. Al contempo i barlettani di mister Bizzoca, mettono nel mirino la quinta vittoria stagionale e vogliono dare continuità al pareggio interno con il Ruvo. Kevin Miolli di Bari è il direttore di gara designato per l’incontro e sarà coadiuvato da Francesco Mallardi di Bari. Crono: Pietro Mastrodonato di Molfetta. Fischio d’inizio ore 16.00. Chiude il programma il Nettuno che al “Centro Sportivo Aurora” ospita il Futsal Lucera nella quinta giornata del campionato serie C2. Una partita che si preannuncia aperta ad ogni risultato considerando la voglia delle due squadre di far punti per risalire posizioni in graduatoria. La gara inizierà alle ore 15.30 e sarà arbitrato da Gianluca Soldano di Barletta. Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco