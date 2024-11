Diaz capolista in B, vince il nettuno Nettuno, Futbol Cinco sconfitto ancora in casa / CLASSIFICHE

Due vittorie ed una sconfitta. E’ questo il bilancio delle gare che ha visto protagoniste Diaz, Futbol Cinco e Nettuno scese in campo nel pomeriggio di sabato 9 Novembre.

Pronostico rispettato per i ragazzi di Di Chiano che superano per 5-1 il Ferrandina nel match valevole per il quinto turno del campionato cadetto girone G grazie alle doppiette di Dell’Olio e Rappa a cui si aggiunge il sigillo di De Cillis. La Diaz rimane sempre in prima posizione con 13 punti in compagnia del Soverato. Sabato prossimo turno casalingo contro il Carovigno.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

Seconda sconfitta consecutiva per il Futbol Cinco battuto per 9-4 dal Grimal Team Barletta nel nono incontro del massimo torneo regionale. Per i nerazzurri a segno Sinigaglia (doppietta), Montarone e Tritto. Il sodalizio di Tritto resta a quota 5 che significa penultima posizione. Nel prossimo turno trasferta a Mola per affrontare la capolista Just.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Torna al successo il Nettuno che supera per 5-1 il Futsal Lucera. Protagonista dell’incontro è stato Gadaleta con una tripletta rimpinguata dagli acuti di Lamanuzzi e La Notte. I biancazzurri, con l’affermazione casalinga, salgono a 6 punti. Il campionato va in archivio per ridare spazio alla Coppa Puglia con il match di ritorno della competizione regionale in programma sabato 16 Novembre con i biscegliesi che se la vedranno con le Aquile Molfetta. Si partirà dall’8-1 a favore della compagine molfettese.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2 GIRONE A

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco