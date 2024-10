Malviventi fanno esplodere sportello automatico della Bnl di Bisceglie, ma il colpo non va a segno

Non va a segno il colpo tentato da alcuni malviventi alle prime ore di domenica 13 ottobre effettuati alla filiale di Bisceglie della Bnl.

Alle ore 3.30 circa una esplosione si è avvertita nei pressi della filiale Bnl di via Piave. Secondo le prime ricostruzioni il tentativo di far saltare lo sportello automatico avrebbe avuto qualche problema ed i ladri avrebbero prima provato a rimediare in altra maniera e poi, una volta intuito di non poter mettere a segno il colpo, avrebbero fatto perdere le loro tracce fuggendo a bordo di un’auto.

Dopo le prime verifiche la conferma da parte dei responsabili della filiale della presenza di denaro ed il tentativo di malviventi andato a vuoto. Sul posto Carabinieri per avviare le indagini ed i Vigili del Fuoco.