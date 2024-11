Don Uva torna alla vittoria, ko per la Virtus/RISULTATI E CLASSIFICA

Bilancio agrodolce per le compagini biscegliesi militanti nel campionato di Promozione Pugliese girone A scese in campo domenica 10 novembre in occasione della decima giornata.

Il Don Uva supera per 2-0 il San Severo tornando alla vittoria dopo il ko contro la Virtus Mola. I biancogialli siglano il vantaggio dopo 4′ con Camporeale raddoppiando venti minuti più tardi con Conte al primo sigillo in campionato. In virtù della vittoria casalinga, i biscegliesi salgono a quota 11 punti . Domenica prossima trasferta a Santeramo contro il Football Club.

Perde invece la Virtus Bisceglie battuto per 3-1 dal Football Club Capurso. Mattatore dell’incontro è stato Fieroni autore di una tripletta. Per i virtussini gol su rigore di Bovio. Virtus che resta a 8 punti e nel prossimo turno affronterà il Bitritto Norba.

Foto: Cristina Pellegrini