Uomo raggiunto da un colpo d’arma da fuoco nella notte a Bisceglie

Un uomo è stato colpito da un colpo un’arma da fuoco a Bisceglie. E’ accaduto la notte scorsa in zona Corso Umberto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era a bordo di uno scooter quando il colpo lo ha raggiunto. Trasportato a Bari in ospedale in codice rosso attualmente la vittima è in prognosi riservata.