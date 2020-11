Angarano, “Positivi a Bisceglie saliti a 152, a questi vanno aggiunti 16 casi di una casa di riposo”

“Il virus continua a propagarsi velocemente sia a livello nazionale che regionale e locale. Nella nostra Città i cittadini positivi sono saliti a 152. L’aumento non è improvviso ma riguarda anche casi emersi nei giorni scorsi che ci sono stati comunicati solo oggi, evidentemente per via della sempre crescente mole di lavoro che grava sulle Autorità Sanitarie e sta mettendo a dura prova le attività di contact tracing”. Sono le dichiarazioni del sindaco Angelantonio Angarano che aggiorna i dati sui casi di Covid in città.

“Ai 152 positivi vanno sommati i 16 positivi della casa di riposo “Veneziani” (11 pazienti e 5 operatori sanitari) che al momento non figurano negli elenchi in nostro possesso. I gestori della struttura hanno subito fatto scattare i protocolli di sicurezza per contenere la diffusione del virus e scongiurare il rischio di focolaio. Le persone in quarantena domiciliare sono circa 200 ma il numero esatto è in via di quantificazione. La situazione è molto seria. Sto continuando a sentire i direttori delle altre Rsa della nostra Città – continua il primo cittadino – per monitorare la situazione e ho chiesto alla Direzione della Asl Bt massima collaborazione in questo senso”.

“Finora, come sapete, abbiamo cercato di non imporre limitazioni che inasprissero quelle nazionali ma ora, a tutela della salute pubblica, priorità assoluta in questo momento delicato, saremo costretti ad adottare misure più stringenti. Oggi abbiamo sentito i dirigenti delle nostre scuole, a cui va il nostro ringraziamento per il lavoro che stanno svolgendo in queste giornate così dure e impegnative. Tutti gli istituti scolastici di competenza comunale (infanzia, primaria e primo grado) rimarranno chiusi sino a mercoledì per permettere le attività di sanificazione utili a consentire il rientro in sicurezza dei nostri bimbi e dei nostri ragazzi in aula. Raccomando a tutti la rigidissima osservanza delle regole: evitiamo assolutamente gli assembramenti, indossiamo sempre la mascherina, limitiamoci alle attività strettamente necessarie. Facciamolo per tutelare noi stessi e le persone a cui vogliamo bene”.

“I nostri ospedali sono sempre più in difficoltà, i contagi aumentano. Quello che ho visto stasera nel centro cittadino non va bene – commenta Angarano. Rischiamo di diventare zona rossa e di chiudere tutto. È fondamentale che ognuno di noi capisca la gravità del momento e si comporti di conseguenza. Resistiamo, insieme. Uniti siamo più forti e ne usciremo”.