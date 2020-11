Altri cinque casi Covid nel gruppo squadra del Bisceglie Calcio, sale il bilancio

Aumenta ancora il numero di casi Covid all’interno del gruppo squadra del Bisceglie Calcio che conta oggi altri cinque nuovi casi di positività.

“I controlli anti Covid-19, tenutisi nella giornata di giovedì 5 novembre – fa sapere il club in una nota stampa – hanno rilevato la positività di altri cinque componenti del gruppo squadra. Come da prassi, i positivi sono stati posti in isolamento fiduciario”.

Bisceglie Calcio che lo scorso 4 novembre aveva già comunicato la positività di altri cinque casi (leggi qui), per un totale di 11 positivi, che rende problematica la situazione in prospettiva futura.