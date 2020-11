Bisceglie Calcio, positivi cinque componenti del gruppo squadra

Nuovi casi di positività al Covid-19 in casa Bisceglie Calcio, come appreso dalla nota posta sulla pagina ufficiale Facebook del club.

“Controlli anti Covid-19, tenutisi nella giornata di martedì 3 novembre – fanno sapere dal settore comunicazione – hanno rilevato la positività di altri cinque componenti del gruppo squadra nerazzurro. Come da prassi, i positivi sono stati posti in isolamento fiduciario”.

La privacy non permette di capire se il virus ha colpito gli atleti o altri membri dello staff. Di certo non il modo più sereno per preparare il match di domenica 8 novembre contro il Monopoli.