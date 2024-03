Ztl estesa in via continuativa per tutto il giorno: “Finalmente centro storico libero da auto”

La Giunta Comunale del Comune di Bisceglie ha approvato una delibera che trasforma la mobilità all’interno del Centro Storico: la ZTL (zona a traffico limitato) viene estesa in via continuativa per le 24 ore di tutti i giorni feriali e festivi e in via Tupputi viene istituita un’Area Pedonale Urbana (APU).

Il provvedimento non sarà operativo da subito ma entro 60 giorni dalla data di prossima adozione di una apposita ordinanza sindacale, al fine di consentire una adeguata campagna di informazione in modo tale da poter rendere edotti tutti i cittadini, e in particolare i residenti nel centro storico, i soggetti domiciliatari, i titolari di attività commerciali, le comunità parrocchiali, sulle prescrizioni e sulle modalità di accesso.

La delibera di giunta prevede, tra le altre cose, il rilascio dei permessi a residenti, domiciliatari e titolari di attività commerciali tramite un portale telematico dedicato; l’istituzione di aree di sosta specifiche; il limite di 20 km/h per il transito dei veicoli autorizzati nella ZTL e di 10 Km/h nell’area pedonale; permessi temporanei e aree specifiche per le operazioni di carico e scarico delle merci; l’accesso regolarizzato per persone con disabilità, la sosta temporanea per il trasporto di ospiti di attività ricettive, l’installazione di un impianto semaforico su via Cardinale Dell’Olio per la circolazione dei veicoli autorizzati con il senso unico alternato.

“Abbiamo tracciato il percorso di quella che sarà una rivoluzione epocale per liberare finalmente il centro storico dalle auto 24 ore su 24, così da renderlo più fruibile, accogliente, a misura d’uomo, come avviene in tutte le città moderne a vocazione turistica”, ha commentato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “È una svolta molto importante per Bisceglie. Il nostro centro storico, come ci hanno chiesto tanti imprenditori e cittadini, diventerà ancora di più il cuore pulsante della Città, un attrattore turistico, un vero e proprio salotto della cultura e del commercio, in continuità con gli altri lavori in corso, come il rifacimento della pavimentazione e la riqualificazione della piazza del pesce, con tutta l’area che sarà anch’essa esclusivamente pedonale”.

“Un cambiamento in continuità con gli obiettivi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile in fase di redazione, con una diversa gestione del traffico veicolare e la finalità di riappropriarci dei nostri spazi, di dare centralità ai cittadini e non alle auto”, ha sottolineato Angelo Consiglio, Assessore comunale al centro storico. “Prima dell’entrata in vigore dei nuovi provvedimenti organizzeremo incontri informativi e siamo aperti e disponibili a valutare correttivi e modifiche. A questo proposito chiediamo supporto e collaborazione di tutti per condividere un passaggio decisivo per il futuro della nostra Città in chiave sostenibile”.

“L’espansione della ZTL e l’istituzione dell’area pedonale su via Tupputi vanno nella direzione di rendere maggiormente vivibile e attrattivo il nostro bellissimo centro storico, sia per i residenti che per i visitatori”, ha rimarcato Maurizio Di Pinto, Assessore comunale alla transizione ecologica e ambientale. “Le aree perdonali migliorano decisamente la qualità della vita urbana e consentono spazi più sicuri e accoglienti per i pedoni. Sappiamo che alcuni residenti e commercianti potrebbero avere timori ma siamo pronti a confronti chiarificatori per mostrare tutti i benefici derivanti dall’aumento delle aree pedonali. Siamo consapevoli che tutto sarà perfettibile ma siamo solo all’inizio di un percorso che renderà la nostra città decisamente più moderna e attrattiva”.

Al fine di rilasciare gli appositi contrassegni autorizzativi della sosta e di fornire ogni utile informazione sulle nuove modalità di rilascio dei permessi per i transiti all’interno della Ztl, a seguito dell’adozione dell’ordinanza sindacale, per la durata di 60 giorni, sarà attivato uno sportello in via temporanea presso l’ufficio di informazione turistica all’angolo tra via Cardinal Dell’Olio e via Tupputi.