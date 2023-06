Variazioni del servizio di raccolta differenziata a Bisceglie / DETTAGLI

Dal 1 giugno Tecknoservice e Green Links faranno squadra per mettersi al servizio dei cittadini di Bisceglie.

Tante le novità. A cominciare dal calendario. Tutte le variazioni apportate consentiranno una maggiore razionalizzazione dell’impegno dei cittadini e va incontro alle esigenze evidenziate nelle precedenti gestioni.

In questi giorni saranno distribuiti in tutte le abitazioni i nuovi calendari per le utenze domestiche (in entrambe le zone in cui è suddivisa la città), così come saranno informate a dovere tutte le cosiddette Utenze non domestiche (bar, ristoranti, pizzerie, esercizi commerciali).

Presenti anche i nuovi orari delle cosiddette Isole Ecologiche, che tecnicamente si chiamano Centri Comunali di Raccolta. Il primo dato è che le Utenze Domestiche potranno continuare ad utilizzare indifferentemente sia il Ccr di Carrara Salsello che quello di via Kolbe, mentre le Utenze Non Domestiche potranno conferire i loro rifiuti solo nel Ccr di Carrara Salsello.

Questi gli orari estivi di apertura e chiusura dei CCR

via Kolbe: Lunedì- Giovedì-Venerdì-Sabato

dalle 7:00 alle 13:00 dalle 15:00 alle 19:00

Martedì: dalle 8:00 alle 12:00 dalle 15:00 alle 19:00

Mercoledì: chiuso

Domenica: dalle 7:00 alle 13:00

Carrara Salsello: Lunedì- Mercoledì-Venerdì-Sabato:

dalle 7:00 alle 13:00 dalle 15:00 alle 19:00

Martedì: dalle 8:00 alle 12:00 dalle 15:00 alle 19:00

Giovedì: chiuso

Domenica: dalle 7:00 alle 13:00

Per facilitare il servizio e avere sempre un filo diretto con i cittadini le due aziende mettono a disposizione una App gratuita scaricabile dai vari app-store che chiarirà ogni dubbio dell’utente. Così come sarà sempre a disposizione il numero verde 800 032 488 per qualunque comunicazione con l’azienda. Naturalmente gli utenti avranno a disposizione anche i siti internet di Tecknoservice e Green Link per tutte le informazioni necessarie.

Infine, cinque comunicazioni di servizio: