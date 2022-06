Uso mascherine, dove rimangono obbligatorie e dove non servono più: le nuove regole

È stato approvato ieri dal consiglio dei Ministri il nuovo decreto che regola l’utilizzo delle mascherine nei luoghi pubblici. I dispositivi di protezione individuale rimarranno obbligatori fino al 30 settembre sui mezzi di trasporto pubblici e nelle strutture sanitarie. Nel testo si sposta quindi in avanti la scadenza dell’obbligo sia sul trasporto pubblico locale, che su quello nazionale. Dopo una lunga discussione si è deciso, però, nel rispetto anche delle indicazioni di Ecdc, il centro europeo per il controllo delle malattie manca, di renderle facoltative in aereo.

Come precedentemente annunciato, invece, le mascherine non serviranno più per eventi culturali e sportivi al chiuso, quindi in cinema, teatri e palazzetti. Saranno infine solo raccomandate durante gli esami di maturità e di terza media.