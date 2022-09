Unitre, oggi la presentazione dei corsi per l’anno 2022-2023 / INFO

Riaprono, come di consueto, le iscrizioni all’anno accademico 2022/23 dell’Università della Terza Età. Nella serata di oggi, lunedì 19 settembre, la sede biscegliese di Unitre – associazione che conta più di trecento sezioni locali in tutta Italia – presenterà corsi e laboratori offerti nel nuovo anno scolastico; la presentazione si svolgerà a Villa Giulia a partire dalle 18.15.

L’offerta formativa di Unitre si articola in ventisette corsi che coprono gli ambiti più svariati: si spazia dal campo dell’abilità manuale (con arti femminili, giardinaggio) a quelli del benessere (attività motoria, balli di gruppo, benessere posturale e yoga della risata) e soprattutto della cultura, che offre una ricca gamma di possibilità che spaziano tra letterature, matematica, psicologia ed educazione civica. L’Università concede ampio spazio anche al settore artistico, con corsi teorici (storia dell’arte e dell’opera) e laboratori pratici (chitarra, canto, teatro, pittura), e a quello tecnologico (due i laboratori dedicati all’utilizzo del pc). Speciale attenzione, infine, sarà dedicata al settore linguistico, che comprende corsi di italiano, inglese, spagnolo e perfino di dialetto biscegliese.

Le iscrizioni all’anno accademico 2022/23 si apriranno ufficialmente martedì 20 settembre. Sarà possibile comunicare la propria adesione direttamente nella sede dell’associazione (in via Monte San Michele, 12) dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano (17.30-19.30); sono previsti degli sconti per tutti coloro – vecchi e nuovi soci – che si iscriveranno entro il mese di settembre. Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare Unitre all’indirizzo email unitrebisceglie@libero.it o al numero telefonico 080 396 0099.