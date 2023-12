Una domenica ricca di appuntamenti: l’invito di Confcommercio a una mobilità sostenibile e intelligente

Una domenica ricolma di appuntamenti con l’intrattenimento e con il commercio locale, quella di domani 17 dicembre.

Tra eventi in via Aldo Moro, piazza san Francesco e via XXIV maggio organizzati da Confcommercio Bisceglie e dai commercianti delle strade coinvolte e il mercato domenicale in piazza Vittorio Emanuele II, Bisceglie vivrà una giornata in cui grandi, piccini, famiglie potranno godere di tanti momenti per il divertimento e per gli acquisti.

Una domenica in cui passeggiare per le vie del centro cittadino sarà interessante e piacevole. L’invito, infatti, è quello di recarsi nelle vie interessate dagli eventi a piedi per riscoprire una città che ha molto da offrire in termini ludico-artistici e commerciali.

Viviamo una domenica dunque all’insegna della mobilità intelligente.