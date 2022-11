Uffici dedicati al cambio di residenze, ecco giorni e orari di accesso

Al fine di ottimizzare il flusso di lavoro e di favorire il disbrigo di pratiche in backoffice, il Comune di Bisceglie ha comunicato alla cittadinanza che a partire da oggi, 30 novembre gli uffici dedicati al cambio di residenze (ubicati in via Prof. Mauro Terlizzi 20) resteranno chiusi il mercoledì mattina.

La chiusura di un solo giorno a settimana si protrarrà fino all’11 gennaio 2023. Pertanto, sino a tale data, gli uffici rispetteranno i seguenti orari di apertura al pubblico:

Lunedì: 08:30-12;

Martedì: 08:30-12, 15:00-16:30;

Mercoledì: chiusi;

Giovedì: 08:30-12, 15:00-16:30;

Venerdì: 08:30-12.