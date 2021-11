Tutto pronto la seconda edizione del premio “Una famiglia per la vita” / DETTAGLI

E’ tutto pronto per la seconda edizione del premio “Una famiglia per la vita” organizzato dal “Comitato Progetto Uomo” di Bisceglie.

“Nato nel dicembre 2020, in piena emergenza sanitaria, il premio “Una famiglia per la vita” vuole mettere in evidenza due valori basilari per ogni civiltà che vuole rimanere umana – si legge nella nota – la famiglia fondata sul matrimonio (cioè su un atto pubblico) tra un uomo ed una donna e l’accoglienza dei figli, dono per la famiglia e dono per la società che si rinnova. A tali valori, enunciati negli articoli 29 e 31 della Costituzione Italiana, fanno riferimento il “Comitato Progetto Uomo” e la donazione “Una famiglia per la vita”, messa a disposizione da un benefattore, per le famiglie numerose della nostra comunità cittadina.

Il premio consiste in una somma di 700 euro e sarà sorteggiato tra le famiglie che abbiano i seguenti requisiti:

residenza nella città di Bisceglie;

reddito ISEE non superiore a 18mila euro.

Il sorteggio per l’attribuzione del premio avverrà pubblicamente, nel rispetto delle norme sanitarie, nella serata di domenica 12 dicembre in luogo e orario che saranno resi noti solo ai partecipanti.

Iscrizioni previsto entro e non oltre il 4 dicembre. Per informazioni è possibile chiamare al 348 04 59 717.