Trimestre anti-inflazione, ecco le attività biscegliesi che presentano sconti fino al 10%

Il primo ottobre è partito il trimestre anti inflazione, un’iniziativa governativa, promossa in particolar modo dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che giungerà a termine il 31 dicembre. Finalità è quella di contenere l’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità, alimentari e non alimentari di largo consumo, anche per l’infanzia.

Tra i prodotti scontati ci sono carne, pesce, pasta, pane, verdura, frutta, latte, detersivi e prodotti per l’igiene. I prezzi saranno ridotti fino al 10% e verranno applicati sia nei supermercati sia nei negozi di vicinato.

Nella città di Bisceglie sono tredici le attività che hanno aderito all’iniziativa: