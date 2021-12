Street food in periferia: concluso progetto IISS “Cosmai” destinato a genitori degli alunni

Si è concluso lo scorso 15 dicembre il progetto di inclusione sociale e lotta al disagio intitolato Street food in periferia e destinato ai genitori degli alunni dell’I.I.S.S. “S. Cosmai” di Bisceglie-Trani. Obiettivi del corso sono stati quelli di coinvolgere in maniera più incisiva i genitori nella vita scolastica dei propri figli, attraverso lo studio di un argomento assai vicino ai loro interessi come quello dello Street food, garantendo l’apertura della scuola oltre l’orario scolastico, soprattutto in un’area a rischio o comunque periferica.

Il PON è stato realizzato dopo gli impedimenti conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid 19 e ha visto la partecipazione assidua e interessata di ben 19 genitori, che hanno riorganizzato i propri impegni pomeridiani per prendere parte al corso tenuto dall’esperto esterno prof. Carlo Papagni, chef pluristellato, e sapientemente coordinato dalla tutor della scuola prof.ssa Giuseppina Amoruso. Food security e Food safety, Street food e Food truck sono stati gli argomenti delle lezioni teorico-pratiche che hanno consentito ai genitori degli alunni del “Cosmai” di acquisire nuove competenze e imparare tecniche di preparazione e conservazione dei cibi, con particolare attenzione all’aspetto salutistico e alla prevenzione di malattie sociali collegate ad una scorretta alimentazione.

L’Istituto ha donato dei grembiuli ai genitori-corsisti, che hanno dimostrato entusiasmo per l’esperienza vissuta, che li ha visti impegnati in attività laboratoriali e di gruppo svoltesi nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal protocollo anticovid. Con l’augurio di poter organizzare altri progetti così stimolanti, accogliendo così il desiderio degli stessi corsisti, il Dirigente scolastico prof. Vito Amatulli si è complimentato per la piena e felice riuscita.