SoGNALIBRI 2022: al via iscrizioni per progetto di “Libri nel Borgo Antico” rivolto a studenti

Dopo il successo dello scorso anno, “Libri nel Borgo Antico” e l’Università Luiss “Guido Carli” sono felici di annunciare la seconda edizione del progetto “I SoGNALIBRI”: percorso di avvicinamento alla lettura e incontro con le professioni culturali dedicato ai giovani studenti e a tutti gli appassionati della lettura, a partire dai 14 anni e senza limiti di età.

Da giugno ad agosto, i ragazzi e le ragazze che parteciperanno al percorso “SoGNALIBRI” potranno seguire un ciclo di incontri con esperti, autori, editori e librai, per un’immersione totale nel mondo della cultura, che culminerà con l’esperienza da protagonisti durante la tredicesima edizione di “Libri nel Borgo Antico”. I partecipanti, divisi in gruppi di lavoro, saranno seguiti da tutor e docenti provenienti dalle scuole pubbliche del territorio.

Aderire ai “SoGNALIBRI” è semplice: basta compilare la domanda di partecipazione disponibile al link: https://bit.ly/3EldhvV. Termine ultimo per presentare domanda è il 31 maggio.

Tre SoGNALIBRI, selezionati in base al loro curriculum scolastico, avranno inoltre la possibilità di ottenere tre borse di studio, rispettivamente destinate alla frequentazione della Writing School, Orientation 3 e Orientation 4 nell’ambito della “Summer School” della Luiss di Roma, che si svolgerà dal 4 all’8 luglio a Roma.

La Writing School, destinata ad un alunno del secondo anno di scuola superiore, consente di entrare in contatto con il mondo della sceneggiatura e della scrittura cinematografica, in particolare per le serie televisive. Due studenti del terzultimo e del penultimo anno potranno invece accedere rispettivamente alla Orientation 3 e alla Orientation 4. La prima permette di orientarsi tra le aree accademiche economiche, giuridiche e sociali avviando il percorso di accesso in Luiss, mentre la seconda consente di seguire lezioni esperienziali del primo anno sulle diverse discipline della Luiss e su quelle dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, come Ingegneria e Medicina.

«Siamo molto felici di poter riproporre, in forma ampliata e migliorata, il percorso di avvicinamento alla lettura nato lo scorso anno», afferma Sergio Silvestris, Presidente di Associazione “Borgo Antico”. «Abbiamo raccolto i feedback e i suggerimenti dei giovani studenti che hanno partecipato alla prima edizione del progetto e da quegli spunti, in sintonia con il prof. Roberto Costantini dell’Università Luiss, abbiamo perfezionato l’organizzazione e ampliato la disponibilità delle borse di studio, che quest’anno saranno tre e non più due. Non vediamo l’ora di accogliere tanti nuovi Sognalibri all’interno della grande famiglia di “Libri nel Borgo Antico”».