Situazione Pronto Soccorso Bisceglie: direzione Asl Bt incontra delegazione Usppi

La Direzione Generale della Asl Bt ha incontrato oggi una delegazione del sindacato Usppi, che nei giorni scorsi aveva chiesto un confronto sul Pronto Soccorso dell’ospedale di Bisceglie. Come già noto, attualmente il Pronto Soccorso gestisce sia pazienti positivi al Covid che pazienti negativi con percorsi definiti e separati. Gli operatori socio-sanitari attualmente in servizio sono stati aumentati di una unità e, sulla base delle esigenze che dovessero emergere di volta in volta, è possibile gestire orario in straordinario esattamente come in tutti i servizi di assistenza, fanno sapere dalla Asl.

“I problemi di climatizzazione sono stati già risolti mentre sono in fase di risoluzione le questioni relative all’acquisto di nuove barelle – ha specificato la Direttrice Generale Tiziana Dimatteo – i percorsi sono stati attentamente studiati e sono il risultato di un lavoro di confronto tra il servizio e la direzione sanitaria di presidio”. Direzione Sanitaria che, insediatasi da pochi mesi, ha già avuto modo di confrontarsi con il personale del comparto e dirigenziale: “Ascolto e dialogo sono componenti essenziali della gestione di un presidio ospedaliero – ha detto la dottoressa Pierangela Nardella – a maggior ragione in un ospedale che ha affrontato due lunghi anni di Covid e che oggi è chiamato a rilanciare sul territorio la propria funzione”.