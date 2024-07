Bisceglie: come presentare domanda per aggiornamento elenco comunale avvocati

Il Comune di Bisceglie ha avviato la procedura di aggiornamento dell’elenco comunale di avvocati (“Short List”) per l’affidamento di incarichi professionali esterni relativi alla rappresentanza e difesa del Comune. Tale aggiornamento è reso necessario dalla periodica revisione prevista dal regolamento comunale.

L’organizzazione attuale del Comune di Bisceglie prevede che la rappresentanza e la difesa dei propri interessi in sede giudiziaria e stragiudiziale siano affidate prioritariamente all’Avvocatura Comunale. Tuttavia, in casi specifici indicati nel regolamento comunale, può essere necessario rivolgersi a professionisti esterni. A tal fine, il Comune mantiene un elenco aggiornato di avvocati qualificati, denominato “Short List“.

Possono presentare domanda di inserimento o aggiornamento nella Short List tutti i professionisti in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento comunale. Tra questi, è richiesto il possesso della cittadinanza italiana, l’iscrizione all’Albo degli Avvocati e l’assenza di provvedimenti disciplinari. Inoltre, i candidati devono dimostrare un’adeguata esperienza professionale e possedere una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale.

Le domande di inserimento o aggiornamento devono essere presentate a mezzo pec all’indirizzo protocollogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.it entro e non oltre le ore 23:59 del 16 agosto 2024 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata recante all’oggetto: “Domanda d’iscrizione nella short list Avvocati per l’affidamento di incarichi esterni da parte del Comune di Bisceglie”. Gli avvocati già iscritti nella Short List che non presentano domanda di aggiornamento manterranno la loro iscrizione, salvo i casi di cancellazione d’ufficio previsti dal regolamento comunale.

“È nostro obiettivo ampliare la scelta dei professionisti avvocati disponibili per rappresentare e difendere gli interessi dell’ente comunale, la priorità assoluta, garantendo al contempo un contenimento dei costi e del numero dei procedimenti. Questo approccio mira a ridurre il contenzioso, adottando anche metodi alternativi di risoluzione delle controversie, in linea con lo spirito della recente riforma Cartabia”, hanno dichiarato il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano e l’Assessore al Contenzioso del Comune di Bisceglie, Onofrio Musco.

“È importante sottolineare che, pur continuando il percorso già avviato, che ha decongestionato il numero dei procedimenti legali in corso, l’Ente comunale deve perseguire la via più efficace per la tutela dei propri interessi”, continuano il Sindaco Angarano e l’Assessore Musco. “A tal proposito, è stata data massima pubblicità all’avviso di aggiornamento della Short List presso gli ordini degli avvocati e il Consiglio Nazionale Forense, che hanno prontamente pubblicato la notizia sui propri siti. Questo per garantire la massima trasparenza e accessibilità, e assicurare un’ampia partecipazione alla procedura di selezione degli avvocati che rappresenteranno il Comune nelle questioni giudiziali ed extragiudiziali”.

Il regolamento comunale prevede che l’affidamento di incarichi a professionisti esterni avvenga in casi specifici, tra cui incompatibilità degli avvocati comunali, eccessivo carico di lavoro dell’Avvocatura comunale, controversie di particolare complessità o richiedenti competenze specifiche, e mancanza di abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.