“Bandiera Blu: al mare in sicurezza” a Bisceglie giornata di informazione su corretta balneazione

Questa mattina, 25 luglio, sulla piattaforma attrezzata per l’accesso al mare anche alle persone con disabilità in località ‘Il Cagnolo’, il Comune di Bisceglie organizza ‘Bandiera Blu: al mare in sicurezza’, una giornata di sensibilizzazione e informazione per una corretta balneazione.

L’iniziativa, pensata in occasione della Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento, rientra tra le iniziative della Bandiera Blu ed è realizzata con la collaborazione dell’ASD Baywatch, associazione impegnata nel servizio di salvamento sulle spiagge libere della Città di Bisceglie e responsabile del servizio di accompagnamento in acqua delle persone con disabilità, e la Società Nazionale Salvamento Bisceglie, impegnata con le moto d’acqua nel SET Servizio Emergenza Territoriale 118 Mare della ASL BT.

Dalle 10.00 alle 13.00 gli operatori professionali della ASD Baywatch e della Società Nazionale Salvamento Bisceglie accoglieranno bagnanti e cittadini con informazioni sul corretto approccio alla balneazione, azioni dimostrative e tecniche di pronto intervento e salvamento. Una opportunità, per piccoli e adulti, per sapere cosa fare in caso di difficoltà e imparare gesti e azioni che possono salvare la vita in caso di difficoltà in mare.