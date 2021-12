Servizio Civile Universale, quattro i progetti offerti dall’Università di Bari / DETTAGLI

Ci sarà tempo fino alle ore 14 di mercoledì 26 gennaio 2022 per presentare la domanda d’ammissione ai progetti per il Servizio Civile proposti dall’Università di Bari. I progetti che l’ateneo barese ha in cantiere prevedono un’attività lavorativa che si svolgerà cinque giorni a settimana per dodici mesi, per un monte ore complessivo di 1145 ore; la partecipazione ai concorsi darà diritto a un rimborso mensile di 444 euro, cui si aggiungerà un’indennità variabile per le spese per coloro che svolgeranno questi progetti all’estero.

Prima di inviare la propria candidatura è necessario scegliere il progetto a cui si è interessati consultando le schede tecniche. I due progetti in Italia proposti dall’Università di Bari si intitolano “Libri per tutti“, servizio di volontariato nei luoghi della cultura (clicca qui per maggiori informazioni), e “Tutti uguali“, in cui i partecipanti si dedicheranno al sostegno di persone diversamente abili (clicca qui); i progetti all’estero si svolgeranno invece a San Marino (clicca qui) e in Israele (clicca qui). La domanda di ammissione, rivolta a tutti i giovani dai 18 ai 29 anni (non compiuti), andrà compilata esclusivamente tramite piattaforma online, cui i candidati potranno accedere inserendo le proprie credenziali Spid. L’ammissione al progetto scelto si baserà su una graduatoria determinata da tre criteri: esperienze precedenti nel settore scelto, titoli di studio conseguiti e certificazioni di altro tipo; il punteggio massimo raggiungibile da ciascun candidato è 50 punti. Per informazioni più dettagliate in merito al Servizio Civile e ai singoli progetti, è possibile consultare il sito di Uniba (clicca qui).

«Il Servizio Civile volontario», si legge sul sito dell’ateneo, «ha una valenza educativa e formativa e costituisce un’occasione di crescita personale e professionale. Impiegare un anno del proprio tempo nel Servizio Civile offre la possibilità di aggiungere al proprio “curriculum” un’esperienza qualificante per il proprio futuro.»