Servizio Civile a “Uno Tra Noi”, sei posti disponibili / TERMINE INVIO CANDIDATURA

Sarà possibile fino alle ore 14:00 del 20 febbraio presentare la domanda di partecipazione al progetto di Servizio Civile Universale, che si realizzerà tra il 2023 e il 2024, presso la sede della Cooperativa Sociale, diretta da Angela Quatela, “Uno Tra Noi” di Bisceglie in via Pietro Mascagni, n. 30. Sono disponibili ben sei posti per il progetto “Riabilità” rientrante nell’ambito “Tutela del diritto alla salute per favorire l’accesso ai servizi e garantire l’autonomia e il benessere delle persone”.

Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il Dipartimento un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 444,30. I giovani che hanno già svolto il servizio civile nazionale o universale non possono presentare istanze di partecipazione.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it