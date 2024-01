Servizio Civile, 12 posti disponibili a Bisceglie / ECCO DOVE E COME CANDIDARSI

Pubblicato il Bando per la selezione di 52.236 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero.

Fino alle ore 14:00 del 15 febbraio 2024 è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2024 e il 2025.

Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il Dipartimento un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 507,30. I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali.

A Bisceglie sono disponibili:

– 3 posti in Avis in via Lamarmora 6,

– 2 per Movimento Cristiano Lavoratori in Corso Umberto 111,

– 1 presso Amesci, in piazza Vittorio Emanuele 106,

– 1 posto per “Mi stai a cuore cooperativa sociale” in via Alcide De Gasperi 23,

– 3 posti in Pro Loco in via Cardinale Dell’Olio 28,

– 2 presso patronata Enapa in via Lamaveta 5.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone su questo sito.

