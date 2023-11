Scuola biscegliese presente a campagna di sensibilizzazione contro violenza di genere

L’Ambito Territoriale di Trani – Bisceglie, in collaborazione con la Cooperativa Shalom, ente gestore del servizio di Segretariato Sociale – Porta Unica di Accesso – Sportello per l’integrazione socio-sanitaria e culturale degli immigrati, a conclusione della campagna di sensibilizzazione “Se è amore non fa male” ed in occasione della giornata nazionale contro la violenza sulle donne, premierà i manifesti realizzati dagli alunni degli Istituti Scolastici partecipanti.

“L’evento è stato realizzato per sensibilizzare gli studenti del territorio sulla tematica della violenza di genere con il fine di valorizzare i processi di socializzazione che avvengono durante l’adolescenza, momento in cui i giovani iniziano a formarsi e ad acquisire autonomamente i propri valori nell’ambito delle relazioni sociali”, ha dichiarato l’Assessore ai Servizi Sociali di Trani, Alessandra Rondinone.

“Gli ultimi episodi di cronaca che così tanto hanno colpito le coscienze e gli animi di tutti, il numero sempre crescente delle vittime della violenza di genere, la diffusione di atteggiamenti violenti ancora, purtroppo, tra i più giovani ci impongono di non indietreggiare neppure di un passo, ma di lavorare con più tenacia e determinazione per diffondere un nuovo modo di intendere i rapporti tra i generi, ispirato al rispetto di se stessi e dell’altro, che non sia fondato sul possesso, ma sulla parità. Per l’Ambito è prioritario sensibilizzare, educare e prevenire”, ha sottolineato l’Assessore all’Inclusione Sociale di Bisceglie – Roberta Rigante.

A conclusione della campagna, effettuata presso gli Istituti Scolastici “R. Monterisi” e “Rocca – Bovio – Palumbo” attraverso incontri di approfondimento e riflessione guidati da una Psicologa ed un’Educatrice Professionale, sono state programmate due giornate di premiazione, la prima a Bisceglie in programma stamattina, 23 novembre, presso la Scuola Secondaria di I grado “Riccardo Monterisi”; la seconda a Trani il 1° dicembre presso la Scuola Secondaria di I grado “Rocca – Bovio – Palumbo”. Agli Istituti Scolastici sarà consegnata la targa “Scuola attiva contro la violenza di genere”.

Alla cerimonia di premiazione prenderanno parte il Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di I grado “Rocca – Bovio – Palumbo”, Giovanni Cassanelli, e il Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di I grado “Riccardo Monterisi”, Lucia Scarcelli. Per le Amministrazioni di Trani e Bisceglie, interverranno il Dirigente Alessandro Nicola Attolico, l’Assessore ai Servizi Sociali di Trani, Alessandra Rondinone, e l’Assessore all’Inclusione Sociale di Bisceglie, Roberta Rigante.