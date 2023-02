Savino Tedeschi porta la tradizione gastronomica biscegliese in Argentina / DETTAGLI

Portare esperienze e passione oltre i confini nazionali: questo è quanto farà Savino Tedeschi, pizzaiolo biscegliese e presidente dell’associazione Bisceglie Start, che mercoledì 8 febbraio sarà a Tornsquist, nella provincia di Buenos Aires, capitale argentina, per presentare, preparare e promuovere i prodotti della tradizione culinaria made in Puglia come la focaccia barese.

Savino, pertanto, giungerà in Sudamerica per portare, assieme a suo fratello Mauro, la capacità tecnica e le peculiarità gastronomiche tricolori mettendole in prima linea nel corso di un grande evento artistico-musicale presso il Predio del Ferrocarril.

“Sono enormemente emozionato di portare i nostri prodotti tipici, la nostra preparazione, le nostre tradizioni culinarie in Argentina, una terra che amo e che vanta una comunità italiana nutritissima – spiega Savino tedeschi – Grazie a quanti hanno reso possibile questo evento: al sindaco della comunità che ospiterà l’evento, Sergio Fabian Bordoni, agli organizzatori in Terra d’Argentina, all’associazione Bisceglie Start e all’Istituto Alberghiero di Molfetta, due realtà che mi supportano costantemente”.

“La Comunità Scolastica dell’Istituto Alberghiero Molfetta sostiene Savino, ex alunno del nostro Istituto, nell’ennesima iniziativa di promozione del nostro territorio e delle sue tradizioni enogastronomiche – dichiara Michele Salvemini, vice dirigente scolastico dell’Alberghiero di Molfetta – Siamo orgogliosi che si faccia promotore, oltre che della sua città natale, dell’Istituto Alberghiero Molfetta che ha visto muovere i suoi primi passi nel mondo dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. La passione che mette in ogni attività organizzata gli fa onore”.

“Italia e Argentina sono Paesi lontani geograficamente ma vicini con il cuore – sottolinea il sindaco Angelantonio Angarano nella sua lettera al suo collega sindaco argentino – I rapporti tra le nostre Nazioni sono caratterizzati da una solida componente umana e da una reciproca collaborazione cresciuta e consolidata nel tempo. C’è un legame speciale, profondo e indissolubile che ci unisce da molti secoli, nel campo culturale, artistico, commerciale ed enogastronomico. Proprio sotto quest’ultimo aspetto, spero potrà apprezzare la bontà di un nostro prodotto tipico, la focaccia, che è anche e soprattutto un apprezzato e rinomato simbolo della nostra terra nel mondo”.